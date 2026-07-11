Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Sağlık Durumu İyi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Sağlık Durumu İyi

11.07.2026 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumu iyi, anjiyosu temiz geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumunun "gayet iyi" olduğunu bildirdi.

Bakan Dinçyürek, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erhürman'ın saat 21.00 civarında kendisini iyi hissetmeyerek ambulans eşliğinde acil servise müracaat ettiğini belirten Dinçyürek, yapılan tetkikler sonucu Erhürman'ın şikayetlerinin kalp damar hastalığına işaret ettiğini, aort damarında herhangi bir yırtılma olup olmadığına dair incelemeler yapıldığını, sonuçların temiz çıkmasının ardından da acil anjiyoya alındığını anlattı.

Dinçyürek, Erhürman'ın anjiyosunun da temiz çıktığını kaydederek "An itibarıyla Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu gayet iyidir. Hayati olarak şu safhada tehdit oluşturabilecek herhangi bir bulgu yoktur." dedi.

Erhürman'ın kontrol altında tutulduğunu ve kuvvetle muhtemel bu gece koroner yoğun bakım ünitesinde müşahede altında kalacağını belirten Dinçyürek, KKTC Cumhurbaşkanı'nın hem tedavisinin hem de tetkiklerinin devam edeceğini söyledi.

Dinçyürek, "Ama ilk önemli bir virajda hayati tehdit oluşturabilecek bulgular ya da olasılıklar ekarte edilmiştir" ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun "gayet iyi" olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Politika, Kıbrıs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Sağlık Durumu İyi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu, Galatasaray’ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum 19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum
Tıp öğrencisi Yaren’in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
174 sürücü aynı hatayı yaptı Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu 174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu
Konya’da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu Konya'da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu

23:58
86’da oyuna girdi, 89’da attı İspanya yarı finalde
86'da oyuna girdi, 89'da attı! İspanya yarı finalde
22:34
Fenerbahçe’den Greenwood için açıklama: Geliyor
Fenerbahçe'den Greenwood için açıklama: Geliyor!
21:59
Arnavutköy’de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
Arnavutköy'de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
21:53
Trump’tan ’suikast’ iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran’a yönelik talimatını paylaştı
Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı
21:40
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:14
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 00:48:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Sağlık Durumu İyi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.