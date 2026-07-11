Cumhurbaşkanı Erhürman\'ın Sağlık Durumu İyi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi gören Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.

Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve doktorlardan Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Başbakan Üstel, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Tufan Erhürman'ın sağlık durumu iyi. Tüm tetkikler ve kontroller yapılmış. Yapılan anjiyo işleminin sonucu da temiz çıkmış. Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın saat 21.00'de Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldığını hatırlatan Üstel, Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olmasının sevindirici olduğunu söyledi.