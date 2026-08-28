Cumhurbaşkanı Espriella Dini Tarafsızlık İhlali Nedeniyle Özür Dileyecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Espriella Dini Tarafsızlık İhlali Nedeniyle Özür Dileyecek

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, dini tarafsızlık ihlali nedeniyle mahkeme kararıyla özür dileyecek.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın 7 Ağustos'taki göreve başlama töreninde dini unsurlara geniş yer vermesi ve dini tarafsızlık ilkesini ihlal etmesi nedeniyle mahkeme, Cumhurbaşkanı'nın kamuoyundan özür dilemesine hükmetti.

Bogota 5. İş Mahkemesi yargıcı, Cumhurbaşkanı'na, 30 Eylül 2026'da radyo ve televizyondan yapacağı ulusa sesleniş konuşmasında, "resmi göreve başlama töreninde devletin dini tarafsızlığını ihlal ettiği için ülkeden özür dilemesi" talimatını verdi.

Mahkeme ayrıca Cumhurbaşkanı de la Espriella'dan, Katolik Kilisesi veya başka bir inanca yönelik tarafgirlik oluşturabilecek uygulamalardan kaçınmasını istedi.

Ulusal basına göre, Kolombiya laik bir devlet olduğu için devlet törenlerinde dini inançlara karşı tarafsızlık gözetilmesi gerekiyor.

Ancak Cumhurbaşkanı de la Espriella'nın Cali kentindeki yemin töreninin son bölümünde haham, papaz ve Katolik başpiskopos konuşma yaptı, dualar edildi ve dini ifadeler kullanıldı, törende Meryem Ana figürü de yer aldı.

Söz konusu karar, de la Espriella'nın yanı sıra yemin töreninin Kongre oturumu sırasında gerçekleştirilmesi nedeniyle Kongre Başkanı Honorio Henriquez'i de kapsarken, Henriquez'in de dini tarafsızlığın ihlali nedeniyle özür dilemesi istendi ve karara itiraz edilebileceği belirtildi.

Yemin töreninde kullanılan "Yaşasın Kolombiya, yaşasın İsrail" sloganı tartışmalara yol açmıştı

Kolombiya laik bir devlet olmasına rağmen, ülkenin güneybatısındaki Cali'deki Arena USC'de düzenlenen resmi yemin töreninin son bölümünde dini unsurlar öne çıkmıştı.

Törende Tevrat'tan ayetler okuyan Haham David Michaan, konuşmasını "Yaşasın Kolombiya, yaşasın İsrail" sloganıyla tamamlamıştı.

Ülkede binlerce Müslüman yaşamasına rağmen de la Espriella hükümetinin "tarafsızlık" söyleminin aksine Müslüman temsilcilerin törene davet edilmemesi ve yemin töreninde İsrail propagandası yapılmasına izin verilmesi, toplumun bir kesiminde ve sosyal medyada eleştirilere yol açmıştı.

Hahamın ardından söz alan Pastör Eduardo Canas Estrada ve Başpiskopos Francisco Munera, ayrı ayrı yaptıkları konuşmalarda terör saldırılarının sona ermesi, güvenliğin yeniden sağlanması ve ülkede birlik ruhunun hakim olması temennisinde bulunmuştu.

Çeşitli ülkelerin devlet başkanları, ulusal makamlar ve uluslararası temsilcilerin katıldığı törende dini hitapların yanı sıra Meryem Ana tasviri gibi çeşitli dini sembollere de yer verilmişti. Bu unsurlar, anayasal devir teslim sürecinin öne çıkan bölümlerinden biri olmuştu.

Kaynak: AA

Kolombiya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Espriella Dini Tarafsızlık İhlali Nedeniyle Özür Dileyecek - Son Dakika

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