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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı. Erdoğan, bu ulvi gecenin tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili\'ni kutladı
11.01.2024 - 20:15,  Güncelleme: 20:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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