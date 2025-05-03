- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. - Son Dakika
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