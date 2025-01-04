Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun 8. Olağan Kongresi'nde konuştu: (3)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsimler ve yönetimler değişse de CHP'nin hizmet düşmanlığı asla değişmiyor. Şimdi çıkmışlar Çorum'la birlikte Samsun'un da yıllardır beklediği hızlı demir yolu projesine saldırıyorlar." dedi.

Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Samsun'a şükran borcunu hizmet siyasetiyle ödemeye gayret ettiklerini belirten Erdoğan, "Şehrimize 22 yılda kazandırdığımız eserlerin güncellenmiş değeri 468 milyar lirayı buluyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, şehre yapılan yatırımlara ilişkin, şunları söyledi:

"Adalette 8 milyar lira, eğitimde 35 milyar lira, gençlik ve sporda 12 milyar lira, sosyal yardımlarda 79 milyar lira, sağlıkta 15 milyar lira, çevre ve şehircilikte 70 milyar lira ve ayrıca 8 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Ulaştırmada 77 milyar lira, tarım ve ormanda 57 milyar lira, sanayi ve teknolojide 5 milyar lira yatırım, 8 milyar lira yatırımlara verilen destek olmak üzere 14 milyar lira, enerjide 89 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 11 milyar liralık eser ve hizmeti şehrimize kazandırdık."

"5 sağlık tesisimizin inşasına devam ediyoruz"

Samsun'a 1140 yataklı eğitim-araştırma hastanesi başta olmak üzere, toplam 2 bin 938 yataklı 24 hastane dahil 46 sağlık tesisi yaptıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"900 yataklı Samsun Şehir ve 350 yataklı Atakum Devlet Hastanelerimizle birlikte toplam 5 sağlık tesisimizin inşasına devam ediyoruz. Çevre ve şehircilikte Samsun'da 7 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan üçünü hizmete aldık. Bafra Millet Bahçemizin yapım sürecini başlattık. Canik, Yakakent ve Terme millet bahçelerimizin projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Ulaştırmada Samsun'u Sinop'a ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlayarak Karadeniz sahil yolunun bütünlüğünü sağladık. Amasya ve Ankara'yı bölünmüş yol ile bağlayarak Samsun'dan tüm İç Anadolu Bölgesi'ne konforlu ve güvenli ulaşım tesis ettik."

"CHP zihniyeti bir türlü anlamadı"

Samsun Şehir Hastanesi, Havza- Vezirköprü ve Çarşamba-Ayvacık yolu gibi kara yolu projesi çalışmalarının da devam ettiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, şehrimize ve ülkemize yaptığımız bütün bu yatırımları muhalefetin takoz siyasetine rağmen gerçekleştirdik. CHP, Türkiye'de taş üstüne taş koymadığı gibi sadece ve sadece yapılan işi engellemenin peşinde oluyor. İsimler ve yönetimler değişse de CHP'nin hizmet düşmanlığı asla değişmiyor. Şimdi çıkmışlar Çorum'la birlikte Samsun'un da yıllardır beklediği hızlı demir yolu projesine saldırıyorlar. Milletvekilleriyle, televizyonlarıyla, gazeteleriyle, sosyal medyadaki tetikçi figürleriyle günlerdir demir yolu projesini eleştiriyorlar, karalıyorlar. Kendileri vatandaşa hizmet etmedikleri gibi bizim de hizmet götürmemizi istemiyorlar. Onca yıl geçti ama ulaştırma yatırımlarının bir ülke için ne manaya geldiğini CHP zihniyeti bir türlü anlamadı."

"Projelerimizden geri adım atmayacağız"

CHP'nin, yolun medeniyet olduğunu bir türlü kavrayamadığını dile getiren Erdoğan, "Yol demenin, ulaşım, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demek olduğunu idrak edemediler. Vizyonsuzluk ve tembellik bünyelerine öyle nüfuz etmiş ki 'istemezük' dışında bir kelime bilmiyorlar. Allah aşkına böyle siyaset olur mu? Her işe bir kulp takmak, çamur atmak muhalefet midir?" diye konuştu.

Muhalefetin bir de utanmadan, sıkılmadan hükümeti yolsuzlukla itham ettiğini söyleyen Erdoğan, "Siz bizi bırakın da önce kendinize bakın, akraba çiftliğine ve arpalığa çevirdiğiniz belediyelerinize bakın. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız kendinizi fazla yormayın, şişirilmiş konser faturalarına bakın, balya balya dolarlarla yapılan para kulelerine bakın. Ellerine geçirdikleri her fırsatı belediyelere yağmalamak için kullanıyorlar. Sonra da hükümetimize saldırarak bunun üzerini örtmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Sayın Özel ve şürekası, Ankara'dan gazel okumayı bıraksın, şayet yürekleri yetiyorsa Çorum'a, Samsun'a, Amasya'ya gelsin ve hızlı trene niçin karşı çıktıklarını burada anlatsın." diyen Erdoğan, "Şayet cesaretleri varsa bu önemli projenin CHP'yi neden bu kadar rahatsız ettiğini gelsin Samsunlu vatandaşlarıma izah etsin. Kardeşlerim tabii ki biz bunlara bakarak projelerimizden geri adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

"Seyahat süresi 2,5 saate kadar düşecek"

293 kilometre uzunluğundaki Samsun-Amasya-Çorum- Kırıkkale hızlı demir yolu projesini mutlaka hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, projeyi 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum, 71 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 102 kilometrelik Merzifon-Samsun olacak şekilde üç etapta planladıklarını söyledi.

Projenin Kırıkkale-Çorum kesiminin ihalesini yılın son gününe yetiştirerek, salı günü gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Projemiz tamamlandığında Samsun-Ankara arası seyahat süresi 2,5 saate kadar düşecek. Gelemen- Tekkeköy İltisak Hattı Projesi'ndeki çalışmalarda son aşamaya geldik. 2025 yılında hizmete alacağız. Ayrıca Samsun'dan Sarp'a uzanan Karadeniz Sahil Demiryolu Projesi'yle Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz ile sınır olan Gürcistan arasında demir yolu ulaşımı sağlamayı da planlıyoruz." diye konuştu.

Samsun şehir içi tramvay hattı için 2 milyar lira bedelle tramvay araç filosuna ek olarak 10 yeni tramvay aracının daha alınacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu araçların tamamını 2026 yılına kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Samsun Şehir Hastanesinin raylı sistem bağlantısını sağlayacak 12,5 kilometrelik Samsun Kılıçdede Şehir Hastanesi- Kamu Kampüsü tramvay hattını da bakanlığımız eliyle hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tarım ve ormanda, Dağköy 19 Mayıs Barajı'nı tamamladık, sulama çalışma işleri sürüyor. İnşallah 2025 yılı sonu bitirip hizmete alacağız. 1,1 milyar lira maliyetli Salıpazarı Barajı'nın yapımı sürüyor. Mert Irmağı'na taşkın kontrol tesisi ve Bafra Ovası sulamasının yapımına da devam ediyoruz. Sadece bu iki projenin yatırım bedeli şu anda 5 milyar lira. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasını yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kongreden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ile Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu'ya rozetlerini taktı. Erdoğan, Topal ve Aydoğdu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Spor salonuna, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un fotoğrafının yer aldığı "Hatıran Yeter" yazılı pankart asıldı. Sanatçı Tayfur'un "İçim yanar" isimli şarkısı sık sık salonda dinletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıktığında, "Özgür Filistin için sözümüz var", "Zekanın, stratejinin, zaferin adı Reis" pankartları açıldı.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kardemir, Hamza Dağ, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş katıldı.

(Bitti)