Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu şehrin, siyasi, etnik, mezhebi fanatizme değil, zengin potansiyeli harekete geçirecek vizyona, esere, hizmete ve yatırıma ihtiyacı var. Mersin'e bu gözle bakıyoruz, Mersinliye bu hissiyatla sahip çıkıyoruz.

18.01.2025 19:17
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu şehrin, siyasi, etnik, mezhebi fanatizme değil, zengin potansiyeli harekete geçirecek vizyona, esere, hizmete ve yatırıma ihtiyacı var. Mersin'e bu gözle bakıyoruz, Mersinliye bu hissiyatla sahip çıkıyoruz." dedi.

Erdoğan, Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Mersin'in hiç kimseyi "Yörük" diyerek küçüksemediğini, "Kürt" diyerek ötekileştirmediğini, "Arap" diyerek dışlamadığını, "Suriyeli" diyerek hakir görmediğini belirten Erdoğan, "Mersin, insanları 'şu şehirden bu şehirden' diyerek sınıflaştırmamıştır. Çünkü burası medeniyetler yatağı, coğrafyamızın kadim halklarının ve inançlarının tamamının bakiyesine ev sahipliği yapan bir şehirdir. Mersin'in göz alıcı tablosuna kimse helal getirmez. Allah'ın izniyle bu şehir dünyaya kardeşlik hukuku dersi veriyor, vermeye de devam edecek." diye konuştu.

Salondakilere, "Mersin 2028'e hazır mı?", "2028'de ders vermeye var mısınız?" diye soran Erdoğan, salondakilerden "evet" yanıtını aldı.

"Daha çok çalışmamız, daha çok gönüle girmemiz gerekiyor"

Mersin'in Doğu Akdeniz'in en stratejik liman şehri olarak ekonomiye can katmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bereketli topraklarıyla sadece kendi vatandaşımızı değil tüm insanlığı beslemeye devam edecek. Velhasıl beşeri zenginliğiyle fiziki coğrafyasının güzelliğiyle, muhteşem potansiyeliyle Mersin Türkiye Yüzyılı'nda adından daha çok söz ettirecek. Mersin'deki bu güzel iklimi bozmayı Allah'ın izniyle kimse başaramayacak. Hiçbir siyasi çıkar, hiçbir sosyal ve kültürel farklılık, hiçbir şahsi hesap, Mersin'i Akdeniz'in örnek şehri yapan bu vasfına zarar vermenin gerekçesi olamaz."

Erdoğan, AK Parti'nin iktidarında Mersin'in 22 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkesin kabul edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu şehrin siyasi, etnik, mezhebi fanatizme değil, zengin potansiyeli harekete geçirecek vizyona, esere, hizmete ve yatırıma ihtiyacı var. Mersin'e bu gözle bakıyoruz, Mersinliye bu hissiyatla sahip çıkıyoruz. Mersinlilerin de bizim bu hasbi yaklaşımımıza, samimi yürek açışımıza karşılık vereceğinden şüphe duymuyorum. Bugüne kadar seçim sonuçlarını Mersinlide değil, kendimizde arıyoruz. Suç varsa bizim, yanlış varsa bizim. Ama bunu hep beraber telafi edeceğiz. Demek ki daha çok çalışmamız, daha çok gönüle girmemiz, daha çok emek vermemiz, ter dökmemiz gerekiyor. Kongremiz böyle bir dönemin, yeni bir heyecanın, yeni bir atılımın miladı olacaktır."

"Türkiye'nin büyümesini istemeyen emperyalistler boş durmadı"

"Ülkemizin 80 yılına, asırların yorgunluğuyla 1. Dünya Savaşı'nın yükü altında kalan Osmanlı'dan Cumhuriyete geçisin sancıları damga vurmuştur." diyen Erdoğan, tek parti faşizminin milletin inancına, tarihine, kültürüne yönelik tahrip edici ve baskıcı politikalarının, ağır bedellerinin ödendiğini söyledi.

Türkiye'nin Adnan Menderes ile başlayan demokrasi ve kalkınma hamlesinin önünün kesilmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini, kendi ayakları üzerine dikilmesini istemeyen emperyalistler de boş durmadı. Ülkemizi, darbeler, cuntalar, ideolojik kavgalar, ekonomik çöküşler, sosyal çalkantılarla dolu bir döneme soktular. Bu sancılı yıllar darbelerin ardından 'bizim çocuklar başardı' mesajını kulaktan kulağa fısıldayanların eseridir. Eski Türkiye artık bitti. Bu kaos fırtınası, Türkleri sadece sokaklarını temizleyecek, fabrikalarında çalışacak işçiler olarak görenlerin adımıdır. Rahmetli Özal bu oyunu fark edip siyasi ve ekonomik reformlarla ülkemizi asli istikametine çevirmek istediyse de kirli oyunlarla başa çıkamadı. Merhum Özal'a neler yapıldığını, hangi iftiraların atıldığını hiçbir zaman unutmadık."

"Ekonomimize yönelik saldırıları, tehditleri hatırlayın"

Erdoğan, AK Parti'nin 80 yıllık sancılı sürecin ardından adeta bir Anadolu ihtilaliyle iktidara geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tabii ki bu devrim öyle kolay gerçekleşmedi. Devrin müesses nizamı ve arkalarındaki güç odakları, AK Parti'nin öncülüğündeki Anadolu ihtilaline karşıda büyük bir direnç gösterdi. Siyasi ve toplumsal provokasyonlardan, hukukun ayaklar altına alındığı Cumhurbaşkanlığı seçimi krizlerine kadar nice senaryolar devreye alındı. Yetmedi bölücü örgütünden FETÖ'süne hatta sınırlarımıza dayanan DEAŞ'ına kadar envaiçeşit cinayet şebekesini harekete geçirdiler. Bölücü örgütün hiçbir ahlaki ve akılcı gerekçesi olmayan çukur eylemlerini hatırlayın. FETÖ'nün önce 17-25 Aralık, ardından 15 Temmuz darbe girişimlerini hatırlayın. Ekonomimize yönelik aleni saldırıları, tehditleri, ambargoları, tuzakları hatırlayın."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

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