Cumhurbaşkanı Xi, Boko ile ilişkileri kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltti

Cumhurbaşkanı Xi, Boko ile ilişkileri kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükselttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Botsvana Devlet Başkanı Duma Gideon Boko, salı günü Beijing'de bir araya geldi. İki lider, ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı düzeyine çıkarıldığını açıkladı.
BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Botsvana Devlet Başkanı Duma Gideon Boko ile görüştü.
İki lider görüşmede, ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı düzeyine yükseltildiğini duyurdu.
Kaynak: Xinhua
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