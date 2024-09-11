Cevdet Yılmaz AA Editör Masası'na Katılacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Yılmaz'a, yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yapılacak düzenlemeler, dezenflasyon sürecindeki gelişmeler, fiyat istikrarı, büyüme hedefleri, tasarruf tedbirleri, cari açık, yatırım ortamı ve iş gücünün geliştirilmesi adımlarına kadar ekonomi gündemine ilişkin birçok soru yöneltilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi, @aa_finans, @AACanli) anlık takip edilebilecek.