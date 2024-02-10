Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aziz Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aziz Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aziz Yeniay\'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetledi ve yaralanan vatandaşa acil şifa diledi. Yılmaz, saldırıyla ilgili soruşturmaların derhal başlatıldığını ve suçluların en kısa sürede bulunacağına inandığını belirtti.

10.02.2024 18:51
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi, yaralanan vatandaşa acil şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."

Kaynak: AA

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