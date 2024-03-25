Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek vatandaşlara hitap etti. Yılmaz, AK Parti Tatvan Belediye Başkan adayı Fettah Aksoy'un projelerine destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, Tatvan'ın trafik sorununu çözmek için çalışacaklarını ve Doğu Ekspresi gibi turistik faaliyetlerle bölgenin kalkınmasını sağlayacaklarını ifade etti.

25.03.2024 17:51  Güncelleme: 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim derdimiz şu; biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Kalkınmayı, demokrasiyi, huzur ve güven ortamını savunuyoruz." dedi.

Yılmaz, Bitlis programı kapsamında, Tatvan ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Yılmaz, AK Parti Tatvan Belediye Başkan adayı Fettah Aksoy'un yeni dönemde de yanında olacaklarını ve bütün projelerine destek vereceklerini belirtti.

Her sözlerinin arkasında olduklarını söyleyen Aksoy, bazı siyasetçilerin vadettiklerini yapmadıkları gibi neyi vadettiklerini dahi hatırlamadığını dile getirdi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

" İstanbul'da görüyorsunuz, neyi söylediğini, topluma ne söz verdiğini bile hatırlamıyor. Bizim öyle bir anlayışımız yok. Fettah Bey gelecek, bu beş yıl boyunca Allah'ın izniyle bir öncelik sırasına koyup projelerini birer birer hayata geçirecek. Biz de merkezi idare olarak önümüzdeki dönem bu çevre yoluna daha fazla ağırlık vereceğiz. Bu trafik çilesinden Tatvan'ımızı kurtaracağız. Merkezi idare, yerel yönetim el ele verip gönül, akıl birliği içinde bu problemi de Tatvan'ın gündeminden çıkaracağız Allah'ın izniyle.

Diğer taraftan çok güzel bir haberimiz var. Doğu Ekspresi var, tren. Kars'a gidiyor, biliyorsunuz. Oteller doluyor, restoranlar iş yapıyor, esnaf iş yapıyor. İnşallah aynısını Tatvan'a yapacağız. Kayak merkezimiz de bir taraftan inşallah gerçekleşecek.

Bizim derdimiz şu; biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Kalkınmayı, demokrasiyi savunuyoruz. Huzur ve güven ortamını savunuyoruz."

Kaynak: AA

Doğu Ekspresi, Fettah Aksoy, AK Parti, Bitlis, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla'da Çöp Kamyonu Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
    18:55 Muğla'da Çöp Kamyonu Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

    Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Bakan Yumaklı, Ankara'da tohum dağıtım törenine katıldı
    18:54 Bakan Yumaklı, Ankara'da tohum dağıtım törenine katıldı

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere baklagillerden nohut dağıtıldı. Bakan Yumaklı, Ankara'nın tarım potansiyelini vurgulayarak, tarım projeleriyle desteklerin sağlandığını belirtti. Üretimde artışın önemine değinen Bakan Yumaklı, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti ve çiftçilere tohum dağıttı.


18:25 İnternet üzerinden bebek satışı skandalı Bakanlık harekete geçti İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti
17:42 BM Güvenlik Konseyi’nde, Gazze’de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:20 Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 18:52:23. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement