Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.

01.05.2024 23:07
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hebasından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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