Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı kararlı bir şekilde uygulayacaklarını vurgulayarak, "Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, demokrasisine yaraşır bir biçimde gerçekleştirdiğini belirterek, vatandaşın iradesiyle oluşan sonuçların ülkeye, millete ve şehirlere hayırlı olmasını diledi.
Demokrasi ve kalkınmada daha yüksek hedeflere ulaşma yolunda, hayati derecede öneme sahip 4 yılı aşan seçimsiz bir döneme girildiğini hatırlatan Yılmaz, pandemi sonrası, dünyadaki ekonomik daralmaya, bölgedeki savaşlara, asrın afetinin getirdiği ilave yüklere rağmen Türkiye'nin güçlü yapısını koruduğunu kaydetti.
Cevdet Yılmaz, bu dönemde, depremin yaralarını saracaklarını ve şehirleri geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz. Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız. Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız. Ekonomide yapısal reformlar yaparken, kamu yönetiminin verimliliğini geliştirmeye, demokratik standartlarımızı yükseltmeye, daha etkin işleyen bir adalet sistemi tesis etmeye odaklanacağız. Amacımız demokratik istikrar içinde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm kesimlere adaletli bir şekilde yansıtmaktır."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını görmeye başlayacağız - Son Dakika
Kastamonu'nun Daday ilçesi, Belçika'nın Damme şehrinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'den Cittaslow ağına katılan yirmi 24'üncü şehir olarak ilan edildi. Daday'ın Sakin Şehirler Ağına katılımı, turizmin teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'ten iki bisikletçi, "Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri yolculuklarıyla hacca gitmek için yola çıktı. 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve 60 yaşındaki Adem Aljic, 4 bin kilometrelik rotalarında Balkanları, Türkiye'yi ve Ürdün'ü ziyaret edecekler. Yolculukları 2 ay sürecek ve çevre bilincine dikkat çekmeyi hedefliyorlar.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, hırsızlık şüphelisi apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti. Şüphelinin yanında ziynet eşyası bulunduğu ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirtildi.
Microsoft, Windows 11'e yapay zeka özellikleri getirirken Başlat menüsünde de değişiklik yapmayı planlıyor. Windows 11 önizleme 22635.3420 derlemesini test eden kullanıcılar, Başlat menüsünde Tüm Uygulamalar bölümünün ızgara düzenine geçeceğini fark etti. Bu değişiklik, uygulamalara daha kolay erişim sağlayacak ve kullanıcılara seçim imkanı sunacak. Microsoft henüz resmi olarak duyurmasa da, testlere başladığı biliniyor.
Kibar Holding'in yeni girişimi K-RIDES, Türkiye motosiklet piyasasına yepyeni bir soluk getiriyor. K-RIDES, Royal Enfield ile iş birliği yaparak, markanın orta hacimli ve macera dolu modellerini Türk motorseverlerle buluşturuyor. İş birliği kapsamında Bullet, Classic, HNTR350, Meteor, Super Meteor, Interceptor, Continental GT ve Himalayan modelleri Türkiye'de satışa sunulacak.
Certain Affinity, Halo ve Call of Duty gibi popüler serilerde çalışmalarıyla tanınan bir oyun stüdyosu, yaklaşık yüzde 10'luk bir işten çıkarma gerçekleştirdi. Şirket, 17 yıl sonra ilk kez böyle bir adım attı. CEO Max Hoberman, oyun endüstrisinin ekonomik zorluklarından bahsederek bu kararı açıkladı. Geliştirici ekiplerin güvende olduğu belirtilirken, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'ın da benzer bir durumu desteklediği ifade edildi.
realme, önümüzdeki ay küresel pazarlarda C65 adlı yeni bir bütçe dostu akıllı telefonu piyasaya süreceğini duyurdu. C65'in Siyah, Mor ve Altın renk seçenekleriyle geleceği ve Samsung Galaxy S22 serisine benzeyen bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Telefon, 90Hz yenileme hızına ve 625 nit yüksek parlaklığa sahip 6,67 inç LCD ekran, MediaTek Helio G85 yonga seti, 4GB'a kadar RAM, 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel selfie kamera, 5000mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak.
Elon Musk, yapay zekanın insanlığı tehdit etme ihtimalinin yüzde 20 olduğunu belirtirken, bir yapay zeka araştırmacısı olan Roman Yampolskiy ise bu riskin daha yüksek olduğunu savunuyor. Yampolskiy'e göre, süper zeki makinelerin kontrol edilemez hale gelmesi nedeniyle yapay zeka kaynaklı kıyamet olasılığı yüzde 100'e yakındır. Diğer uzmanlar da yapay zekanın insanlığa zarar verme potansiyeline dikkat çekiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?