Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, IFRC Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de yaşanan insani felaket başta olmak üzere bölgesel ve küresel insani trajedilerin ele alındığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:
"İnsani zorluklarla başa çıkma noktasında kritik bir rol üstlenen Türk Kızılay'ı ve Kızılhaç arasında uzun bir geçmişe dayanan iyi ilişkiler bulunuyor. Geçen yıl, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerle karşı karşıya kaldığımızda IFRC, Türk Kızılay ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde destek sağladı. Bu dayanışması için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.
IFRC ile Türk Kızılay arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinden memnuniyet duyuyor, daha üst seviyelere çıkaracak girişimleri destekliyoruz. Bu kapsamda, İstanbul'da kurulacak olan IFRC İnsani Lojistik Merkezi'nin de ikili işbirliğimizi güçlendireceğine inanıyoruz. Sayın Forbes'i yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, görev süresi boyunca işbirliğimizin daha da ileri boyutlara ulaşmasını temenni ediyorum."
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