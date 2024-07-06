Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırkpınar Yağlı Güreşleri finaline katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final müsabakasını izlemek ve ödül törenine katılmak üzere Edirne'ye gelecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Edirne'deki programlarına Valilik ziyaretiyle başlayacak.
Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında iş insanlarıyla buluşacak.
Cevdet Yılmaz, daha sonra Sarayiçi Er Meydanı'na geçerek, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final güreşlerini izleyecek, ödül törenine katılacak.
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