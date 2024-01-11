Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC\'ye ziyaret gerçekleştirdi

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Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti•
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MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi•
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları için geldiği Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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