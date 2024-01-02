Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OSTİM OSB ile SETBİR Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OSTİM OSB ile Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerde, OSTİM OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve OSTİM küme başkanları ile sanayi sektörünün görünümü, sektörün beklenti ve talepleri değerlendirildi. Sanayide özellikle stratejik sektörlerin kümelenme anlayışı içerisinde geliştirilmesi, yerel kapasite ve üretimin artırılması için gelecek yıllarda yapılması gereken konular ele alındı.

SETBİR Yönetim Kurulu üyeleriyle ise süt ve et sektörlerinde yaşanan gelişmeler, sektörün sorun ve talepleri ile tarım sektöründe geleceğe yönelik uygulanması önem arz eden politikalar üzerinde duruldu.