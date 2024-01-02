 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OSTİM OSB ile SETBİR Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OSTİM OSB ile SETBİR Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OSTİM OSB ile Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmelerde, sanayi sektörünün beklenti ve talepleri, stratejik sektörlerin kümelenme anlayışı, yerel kapasite ve üretimin artırılması gibi konular ele alındı. Ayrıca, süt ve et sektörlerindeki gelişmeler ve tarım sektöründe uygulanması gereken politikalar da tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OSTİM OSB ile SETBİR Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
02.01.2024 - 19:33,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OSTİM OSB ile Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerde, OSTİM OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve OSTİM küme başkanları ile sanayi sektörünün görünümü, sektörün beklenti ve talepleri değerlendirildi. Sanayide özellikle stratejik sektörlerin kümelenme anlayışı içerisinde geliştirilmesi, yerel kapasite ve üretimin artırılması için gelecek yıllarda yapılması gereken konular ele alındı.

SETBİR Yönetim Kurulu üyeleriyle ise süt ve et sektörlerinde yaşanan gelişmeler, sektörün sorun ve talepleri ile tarım sektöründe geleceğe yönelik uygulanması önem arz eden politikalar üzerinde duruldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, OSB, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OSTİM OSB ile SETBİR Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti - Son Dakika


19:26
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Aynı çete iki kere çökertildi' iddiaları gerçek dışı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49
Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35
New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:31
7,6'lık depremin ardından Japonya'nın yaptığı tsunami uyarısı, Güney Kore ile kriz çıkardı 7,6'lık depremin ardından Japonya'nın yaptığı tsunami uyarısı, Güney Kore ile kriz çıkardı

Son Dakika
19:26 İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25 TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49 Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:31 7,6'lık depremin ardından Japonya'nın yaptığı tsunami uyarısı, Güney Kore ile kriz çıkardı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 20:21:28. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OSTİM OSB ile SETBİR Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement