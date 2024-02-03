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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'e Allah'tan rahmet diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'e Allah'tan rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil\'e Allah\'tan rahmet diledi

Irak'ın Kuzeyi harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Allah'tan rahmet dileği yapıldı. Yaralı Mehmetçiklere de şifa dileyen Yılmaz, milletin başı sağ olsun dileğinde bulundu.

03.02.2024 15:10
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'e Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın Kuzeyi harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'e Allah'tan rahmet diledi - Son Dakika
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