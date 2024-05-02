Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu\'na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in açılış konuşmasının ardından gerçekleşen Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda konuşma yaptı. Yılmaz, Özbekistan'ın reform ve dönüşüm sürecinde elde ettiği başarıların gelecekteki yatırımları artıracağını belirtti ve Orta Asya'da başlayan reformların tüm bölgeye yayılacağını vurguladı. Ayrıca, politik netlik ve düzenlemelerin ekonomik istikrar için önemli olduğunu ve yatırımcılara verimli bir diyalog süreci sağlanması gerektiğini ifade etti. Yılmaz, Özbekistan'ın reformlar ve dönüşüm için gerekli koşullara sahip olduğunu ve 2030 yılı stratejisinin belirlendiğini vurguladı.

02.05.2024 11:17  Güncelleme: 11:19
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in açılış konuşmasının ardından genel oturumda konuşan Yılmaz, Özbekistan gibi reform ve dönüşüm yapabilen ülkelerin çok az olduğunu belirtti.

Bu dönüşümlerden güzel sonuçlar alındığını ve bunun Özbekistan'ın gelecekteki başarısına yönelik güveni artırdığını söyleyen Yılmaz, geleceğe dönük olumlu sonuçlar alındığında yatırımların da Özbekistan'a yöneleceğini ifade etti.

Orta Asya'nın, dünya tarihinde kendine özgü bir yerinin bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, bir noktada başlayan reformların tüm Orta Asya'ya sirayet edeceğini kaydetti.

Reformları gerçekleştirmek için politik netlik ve net düzenlemeler gerektiğini, aksi halde ekonomik istikrarın mümkün olamayacağını dile getiren Yılmaz, belirlenen mevzuat ve yol haritalarının da yatırımcılara diyalog yoluyla verimli şekilde ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, reformlar ve dönüşüm konusunda Özbekistan'ın gerekli tüm koşullara sahip olduğunu belirterek, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in güçlü siyasi iradesiyle, ikinci nesil reformlara başlandığını, yol haritalarının oluşturulduğunu ve 2030 yılı stratejisinin ortaya konulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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