Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YAP Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov'u kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YAP Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov'u kabul etti. Yılmaz, Budagov ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına bir kez daha tebriklerini ilettiklerini ifade etti. Görüşmede, gelecek dönem gerçekleştirilecek Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşımak için yeni eylem planının hazırlanacağını vurguladıklarını belirten Yılmaz, Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sonrasında Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisi yolunda çok önemli bir gelişme kaydedilmesinden duydukları memnuniyeti paylaştıklarını belirtti. Türkiye ile Azerbaycan 'Türk Dünyasının' da öncü ülkeleri konumunda olduğunu belirten Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nin bu yıl (5-6 Temmuz) kadim Şuşa'da düzenlenecek olmasından ziyadesiyle mutluluk duyduklarını ifade etti. Yılmaz, işbirliklerini 'Aile Meclisimiz' TDT çatısı altında daha da ileriye taşıyacaklarına inandığını ve KKTC Türkü kardeşlerimizle de 'Tek Millet, Üç Devlet' şiarı temelinde temaslarının artarak sürdürülmesini dilediklerini belirtti.

01.03.2024 22:29  Güncelleme: 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov'u kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Budagov ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına bir kez daha tebriklerini ilettiklerini ifade etti.

Görüşmede, gelecek dönem gerçekleştirilecek Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşımak için yeni eylem planının hazırlanacağını vurguladıklarını belirten Yılmaz, şunlar kaydetti:

" Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sonrasında Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisi yolunda çok önemli bir gelişme kaydedilmesinden duyduğumuz memnuniyeti paylaştık. Türkiye ile Azerbaycan 'Türk Dünyasının' da öncü ülkeleri konumunda. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nin bu yıl (5-6 Temmuz) kadim Şuşa'da düzenlenecek olmasından ziyadesiyle mutluluk duyuyoruz. İşbirliğimizi 'Aile Meclisimiz' TDT çatısı altında çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu çerçevede, Türk Dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC Türkü kardeşlerimizle de 'Tek Millet, Üç Devlet' şiarı temelinde temaslarımızın bundan sonra da artarak sürdürülmesini diliyoruz."

Kaynak: AA

Güney Kafkasya, İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YAP Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov'u kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 23:05:29. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YAP Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov'u kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement