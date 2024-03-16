Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu.
Çeşitli programlar kapsamında kente gelen Yılmaz, Vali Ömer Toraman ve öteki yetkililer tarafından Valilik binası girişinde karşılandı.
Tören mangasını selamlayan Yılmaz, şeref defterini imzaladı.
Vali Toraman ile makamında görüşen Yılmaz, il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Elazığ Valiliğine Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan brifing aldı, iş dünyası ve kanaat önderleriyle buluştu. Yılmaz, Tuncelili iş adamı Kazım Güntaş tarafından yaptırılan kütüphane ve konferans salonunun açılışını gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının inşaatını inceledi. Bakan Koca, binanın 54 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve önümüzdeki bir yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Ek bina, onkoloji hastanesi olarak planlanmaktadır ve 12 ameliyathanesi ve 63 yoğun bakım ünitesi bulunacaktır. Ayrıca, Bakan Koca yan dal uzmanlığına ilişkin düzenlemelerin yapılacağını da açıkladı.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yağışın ardından etkili olan sis, evlerin, dağların ve ormanların üzerine çöktü. Doğa zenginliği ve güzellikleriyle öne çıkan beldede etkili olan sis, dronla görüntülendi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Tolga Ciğerci'nin penaltı golüyle öne geçen Ankaragücü, Sowe'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun golüne rağmen Başakşehir mağlubiyetten kurtulamadı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'den ihraç edilen bir polis memuru gözaltına alındı. İhraç polis memurunun, örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir gemi, duramayarak Evyapport limanı üzerindeki kule vinçlere çarptı. Vinçlerin devrilmesi sonucu liman sahası ve konteyner büyük hasar aldı. Olay yerine gelen ekipler, yaralanma olup olmadığını kontrol etti. Hasar, dron ile havadan çekilen görüntülerle tespit edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci gününde, üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda 18 takımda 300 yelkenci mücadele etti. Yatlar, Netsel Marina'dan ayrılarak körfeze ve açık denize seyir yaparken, yelkenciler renkli görüntüler oluşturdu. Yarışlar, yarın final yarışlarıyla sona erecek.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da vatandaşlarla bir araya gelerek Milli Görüş ruhunu yaşatmak için yeniden alanlarda olduklarını belirtti. Erbakan, hiçbir ayrım gözetmeksizin 81 ilde yüzlerce projeyi hayata geçireceklerini ve ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacaklarını söyledi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Nesibe Aydın, evinde konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-52'lik skorla mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi. Maçın salonu Kocaeli Atatürk Spor Salonu idi. İzmit Belediyespor'un en skorer oyuncuları Hillsman (20 sayı), Nared (21 sayı), Calhoun (17 sayı) ve Ivanova (17 sayı) oldu. Çankaya Üniversitesi'nin en skorer oyuncuları ise Walker (27 sayı), Fontaine (22 sayı) ve McCarty (12 sayı) oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?