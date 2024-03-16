Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası hakkında açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının inşaatını inceledi. Bakan Koca, binanın 54 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve önümüzdeki bir yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Ek bina, onkoloji hastanesi olarak planlanmaktadır ve 12 ameliyathanesi ve 63 yoğun bakım ünitesi bulunacaktır. Ayrıca, Bakan Koca yan dal uzmanlığına ilişkin düzenlemelerin yapılacağını da açıkladı.