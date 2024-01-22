Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığında EKK Toplantısı Başladı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıda, ülkenin ekonomik durumu ve alınması gereken önlemler ele alınacak.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
23.01.2024 03:05:19. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığında EKK Toplantısı Başladı - Son Dakika