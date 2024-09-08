Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz İş Dünyası Buluşmasında
Bilecik'te düzenlenen iş dünyası buluşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonominin gelişimi ve iş dünyasının öncüleriyle yaptığı toplantıda önemli mesajlar verdi. İş insanlarıyla bir araya gelerek, istihdam yaratma, yatırımların artırılması ve işbirliklerinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.
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9.09.2024 05:03:55. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz İş Dünyası Buluşmasında - Son Dakika
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