Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan PKK'nın Fesih Kararına İlişkin Açıklama: Provokasyonlara ve Süreci Engelleme Gayretlerine Karşı Uyanık Olunmalı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan PKK'nın Fesih Kararına İlişkin Açıklama: Provokasyonlara ve Süreci Engelleme Gayretlerine Karşı Uyanık Olunmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, PKK'nın fesih kararına ilişkin, "Bu süreçte olabilecek provokasyonlara ve süreci engelleme gayretlerine karşı uyanık olmak, hızlı ve kararlı hareket etmek önem taşımaktadır." dedi.

12.05.2025 22:48
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, PKK'nın fesih kararına ilişkin, "Bu süreçte olabilecek provokasyonlara ve süreci engelleme gayretlerine karşı uyanık olmak, hızlı ve kararlı hareket etmek önem taşımaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PKK'nın fesih kararını değerlendirdi. Yılmaz, paylaşımında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme ihtiyacı, sayın Devlet Bahçeli tarafından yapılan tarihi çağrı, Terörsüz Türkiye hedefini öncelik halinde getirmiştir. Kurucusu tarafından terör örgütüne fesih ve silahları bırakma çağrısı yapılması ile önemli bir süreç başlamıştır. Örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı ile bu süreçte yeni ve çok kıymetli bir aşamaya geçilmiştir. İlgili devlet kurumlarımızın titiz çalışmaları ile sahadaki gelişmeler yakından takip edilecektir. Terörsüz Türkiye hedefinin tam anlamıyla başarıya ulaşması için çok yönlü ve titiz çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu süreçte olabilecek provokasyonlara ve süreci engelleme gayretlerine karşı uyanık olmak, hızlı ve kararlı hareket etmek önem taşımaktadır. Silahların bırakılması, terör tehdidinin ortadan kalkması ile ülkemizin demokratik standartlarını ve kalkınmasını yükseltmek için büyük imkanlar doğacaktır. Terörsüz ortamda demokratik siyaset güç kazanacaktır. Milli birlik içinde, farklılıklara saygı duyulan bir ortamda, tarihi kader ortaklığımız ve kardeşliğimiz kazanacaktır. Türk Kürt, Sünni Alevi, 86 milyon kazanacaktır. Bölücülük ve ayrımcılık yapanlar kaybedecektir.

Sadece ülkemizde değil, bölgemizde de istikrarı güçlendirecek bu süreç, emperyalist tuzakları boşa çıkarırken, güçlü ve büyük Türkiye gerçeğini daha görünür kılacaktır.  Ülkemizin bu tarihi döneminde Cumhur İttifakı'nın yanı sıra, Gazi Meclisimizde temsil edilen tüm siyasi görüşlerden partilerin, sivil toplumun desteği de önem taşımaktadır. Bu vesile ile terörle mücadelede en büyük fedakarlığı yapan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi, şehit ve gazi yakınlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Keşke rahmetli Sırrı Süreyya Önder de büyük emek ve katkı verdiği bu sürecin geldiği bu aşamayı görebilseydi. Tarihi bir inisiyatif olan Terörsüz Türkiye, dar siyasi hesaplara, popülist söylemlere kurban edilmemelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan PKK'nın Fesih Kararına İlişkin Açıklama: Provokasyonlara ve Süreci Engelleme Gayretlerine Karşı Uyanık Olunmalı - Son Dakika

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