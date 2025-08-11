Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 8'inci yılında andı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Şehadetlerinin 8'inci yılında, evladımız Eren Bülbül'ü ve kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle yad ediyorum. Vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızın aziz hatıraları yüreğimizde ilelebet yaşayacaktır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."