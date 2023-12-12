Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'dan, şehit Piyade Teğmen Emir için taziye mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e rahmet diledi.

Aksakal, yazılı açıklamasında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman askerimiz Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.