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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e rahmet diledi.
Aksakal, yazılı açıklamasında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman askerimiz Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit Piyade Teğmen Emir için taziye mesajı - Son Dakika