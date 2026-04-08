Yılmaz, Terör Saldırısını Lanetledi ve Türkiye'nin Ekonomik Direncini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TRT Haber'deki canlı yayında İstanbul Beşiktaş'taki polis noktasına yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti. Türkiye'nin 'güvenli liman' konumundan rahatsız olanlar olduğunu belirten Yılmaz, 'Türkiye'nin istikrarına kast edenler hiçbir zaman başarılı olamayacaklar' dedi ve kolluk kuvvetlerine teşekkür etti. Terörle mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

Yılmaz, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarına değinerek, Türkiye'nin savaşın başlamaması için diplomatik çaba gösterdiğini söyledi. Savaşın sona ermesi için büyük gayret sarf edildiğini belirtti ve Türkiye'nin bölgede önemli bir rol oynadığını kaydetti. Müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurgulayarak, barışın herkes için faydalı olduğunu ifade etti.

Ekonomik konularda, Yılmaz Türkiye'nin savaş dönemine sağlam temellerle girdiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla enerji krizinin ateşlendiğini, ancak Türkiye'nin arz problemi yaşamadığını söyledi. Tedarik kanallarının çeşitliliği ve yerli enerji üretiminin avantajlarını vurguladı. 'Eşel mobil' sistemiyle vatandaşların refahı üzerindeki olumsuz etkilerin azaltıldığını açıkladı.

Yılmaz, Türkiye'nin dirençli bir ekonomiye ve siyasi istikrara sahip olduğunu belirterek, süreci sınırlı etkiyle atlatacağına inandığını söyledi. Merkez Bankası'nın altın rezervlerini kullanarak likiditeyi artırdığını ve savunma sanayisindeki başarılara değindi. Son olarak, Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini ve savunma sanayi ihracatının 10,5 milyar dolara ulaştığını kaydetti.