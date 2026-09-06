Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonun 2026 sonunda yüzde 28,4 olacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 yılı son çeyreğinde enflasyonun düşüşe geçeceğini ve yıl sonunda yüzde 28,4 olmasının beklendiğini söyledi. Bu tahmin, ekonomik politikaların sonuçlarına ilişkin öngörüleri yansıtıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda yüzde 28,4 olmasını bekliyoruz"
Kaynak: AA
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