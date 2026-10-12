Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmasında kamu kaynağı kullanımı yok dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmasında kamu kaynağı kullanımı yok dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ne olağan ne de olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturması) Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil"
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?