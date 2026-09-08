Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Girne açıklarındaki faciayı görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Girne açıklarındaki faciayı görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Girne açıklarındaki faciayı görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından süren arama kurtarma çalışmalarının son durumu ele alındı; kayıp vatandaşlara ulaşılması için tüm imkanların seferber edileceği vurgulandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Yılmaz, "Görüşmelerimizde, Girne açıklarında yaşanan ve hepimizi derinden üzen deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunu ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları ele aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve KKTC Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu'nun da katılımıyla baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde, Girne açıklarında yaşanan ve hepimizi derinden üzen deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunu ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları ele aldık. Bunun yanı sıra, KKTC ile ikili iş birliğimizin gündeminde yer alan konuları ve önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışmalarımızı değerlendirdik.

Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumlarımızın teknik heyetleri ve alanında uzman ekiplerin değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar tüm imkanlar seferber edilerek titizlikle sürdürülüyor. Bu zorlu süreçte bekleyişleri süren ailelerimizin yanında olmaya, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılması için her türlü imkanın ve teknik kapasitenin seferber edilmesi yönünde tüm gayretimizi göstermeye devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, arama kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden görev yapan tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ünal Üstel, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Girne açıklarındaki faciayı görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Rusya’dan Almanya’ya misilleme St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor
Iğdır FK durdurulamıyor 906’da yiyip, 908’de attıkları golle İstanbul’da da kazandılar Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Lübnan’da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı

16:47
Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere indi Futbolculara sert uyarı
Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere indi! Futbolculara sert uyarı
16:40
UEFA 30 maçı seçti Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 4 maçı seçildi
UEFA 30 maçı seçti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4 maçı seçildi
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
15:50
12 ülkeden İsrail’e ortak yaptırım kararı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı
15:17
Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 16:51:10. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Girne açıklarındaki faciayı görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement