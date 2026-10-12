Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küçük yatırımcıya hızlı aksiyon aldıklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küçük yatırımcıya hızlı aksiyon aldıklarını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küçük yatırımcının bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumda olduklarını söyledi. Yılmaz, söz konusu aksiyonun özellikle küçük yatırımcıya yönelik olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız"
Kaynak: AA
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