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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Sarıkamış şehitleri için anma mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Sarıkamış şehitleri için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sarıkamış şehitleri için anma mesajı paylaştı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kahramanlığın ve büyük bir azmin destanı olan Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı... Vatanı ve milletinin bekası için Allahuekber Dağları'nda geriye dönmeyi düşünmeden şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Biz hep aynı izdeyiz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'dan Sarıkamış şehitleri için anma mesajı
22.12.2023 - 18:45,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sarıkamış şehitleri için anma mesajı paylaştı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlığın ve büyük bir azmin destanı olan Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı... Vatanı ve milletinin bekası için Allahuekber Dağları'nda geriye dönmeyi düşünmeden şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Biz hep aynı izdeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Politika, Güncel, Son Dakika

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