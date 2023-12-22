Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'dan Sarıkamış şehitleri için anma mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sarıkamış şehitleri için anma mesajı paylaştı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlığın ve büyük bir azmin destanı olan Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı... Vatanı ve milletinin bekası için Allahuekber Dağları'nda geriye dönmeyi düşünmeden şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Biz hep aynı izdeyiz." ifadelerini kullandı.
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