Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Zirvesi'nde Aliyev tarafından karşılandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Zirvesi'nde Aliyev tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Şuşa şehrine geldi. Yılmaz, zirvenin düzenlendiği Şuşa Özel Temsilcilik Ofisi İdari Binası'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı ve karşılamanın ardından ayaküstü sohbet etti.

06.07.2024 23:27
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Zirvesi'nde Aliyev tarafından karşılandı

ŞUŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Şuşa şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Yılmaz, zirvenin düzenlendiği Şuşa Özel Temsilcilik Ofisi İdari Binası'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Yılmaz ve Aliyev, karşılamanın ardından ayaküstü sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Zirvesi'nde Aliyev tarafından karşılandı - Son Dakika

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