"Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Tutuklanan Avukat Burak Saldıroğlu'nun Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

"Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Tutuklanan Avukat Burak Saldıroğlu'nun Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

05.06.2025 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan avukat Burak Saldıroğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi. Avukat Mehmet Turgay Bilge sürecin keyfi bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Avukat Ali Refik Varol ise "Bu kararla birlikte Burak Saldıroğlu, bu bayramı da ailesinden, sevdiklerinden ayrı geçirecek. Annesi, aile ve arkadaşları olarak bayram neşemiz kedere döndü. Ama biliyoruz ki ayrı kaldığımız her an, bağlarımızı daha da güçlendirecek, dayanışmamız çözülmeyecek güçlenecek" diye konuştu.

HABER: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan avukat Burak Saldıroğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi. Avukat Mehmet Turgay Bilge sürecin keyfi bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Avukat Ali Refik Varol ise "Bu kararla birlikte Burak Saldıroğlu, bu bayramı da ailesinden, sevdiklerinden ayrı geçirecek. Annesi, aile ve arkadaşları olarak bayram neşemiz kedere döndü. Ama biliyoruz ki ayrı kaldığımız her an, bağlarımızı daha da güçlendirecek, dayanışmamız çözülmeyecek güçlenecek" diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, paylaşımlarını sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımında "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" ifadesini kullandığı gerekçesiyle, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Saldıroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Saldıroğlu'nun avukatları kararı, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Bayram neşemiz kedere döndü"

Sürecin keyfi bir şekilde ilerlediğini ifade eden avukat Mehmet Turgay Bilge, "Hakimlik tutukluluk değerlendirmesi sonucunda meslektaşımız Burak Saldıroğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi. Bu durumda, önümüzde sadece iddianamenin hızla yazılmasını istemek ve ardından açılacak davanın tensip tutanağında duruşmadan önce tahliye beklemek kaldı. Dosyada toplanacak hiçbir ek delil, ifade olmadığı için davanın açılmasını geciktirecek bir konu yok. Ama son dönemde keyfi tutukluluk ve ardından tutukluluğun iddianame geciktirilerek uzatılması klasik yöntem haline geldi" dedi.

Bugün Burak Saldıroğlu'nun ailesiyle beraber olduklarını belirten avukat Ali Refik Varol, "Tutukluluk incelemesi haberini aldığımızda hepimiz umutlandık. Bu yanlıştan dönüleceğini, Burak'ın özgürlüğüne kavuşacağını ve bayramı hep birlikte, hak ettiği şekilde kutlayacağımızı düşündük. Ancak ne yazık ki, sulh ceza hakimliği tutukluluğun devamına karar verdi. Bu kararla birlikte Burak Saldıroğlu, bu bayramı da ailesinden, sevdiklerinden ayrı geçirecek. Annesi, aile ve arkadaşları olarak bayram neşemiz kedere döndü. Ama biliyoruz ki ayrı kaldığımız her an, bağlarımızı daha da güçlendirecek, dayanışmamız çözülmeyecek güçlenecek" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Avukat Burak Saldıroğlu, 10 Mayıs'ta "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Saldıroğlu, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ile "ifade özgürlüğü"nün ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) tedbir talepli bireysel başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanlığı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, avukat Burak Saldıroğlu'nun tahliye olması halinde ivedi olarak bilgi verilmesine, yargılama sonucunda kararın kesinleşmesi halindeyse karar ve kesinleşme şerhinin iletilmesine ilişkin yazı göndermişti.

Kaynak: ANKA

Mehmet Turgay Bilge, Ali Refik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçlamasıyla Tutuklanan Avukat Burak Saldıroğlu'nun Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti

23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
20:06
Diyarbakır’da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
10:48
Galatasaray, yeni Mertens’ini buldu
Galatasaray, yeni Mertens'ini buldu
10:19
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
10:14
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:46
Otomobil devi Suzuki, Türkiye’de en çok satan modelin üretimini durdurdu
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu
09:43
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 00:27:53. #7.11#
SON DAKİKA: "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Tutuklanan Avukat Burak Saldıroğlu'nun Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.