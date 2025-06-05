"Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Tutuklanan Avukat Burak Saldıroğlu'nun Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

HABER: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan avukat Burak Saldıroğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi. Avukat Mehmet Turgay Bilge sürecin keyfi bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Avukat Ali Refik Varol ise "Bu kararla birlikte Burak Saldıroğlu, bu bayramı da ailesinden, sevdiklerinden ayrı geçirecek. Annesi, aile ve arkadaşları olarak bayram neşemiz kedere döndü. Ama biliyoruz ki ayrı kaldığımız her an, bağlarımızı daha da güçlendirecek, dayanışmamız çözülmeyecek güçlenecek" diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, paylaşımlarını sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımında "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" ifadesini kullandığı gerekçesiyle, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Saldıroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Saldıroğlu'nun avukatları kararı, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Bayram neşemiz kedere döndü"

Sürecin keyfi bir şekilde ilerlediğini ifade eden avukat Mehmet Turgay Bilge, "Hakimlik tutukluluk değerlendirmesi sonucunda meslektaşımız Burak Saldıroğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi. Bu durumda, önümüzde sadece iddianamenin hızla yazılmasını istemek ve ardından açılacak davanın tensip tutanağında duruşmadan önce tahliye beklemek kaldı. Dosyada toplanacak hiçbir ek delil, ifade olmadığı için davanın açılmasını geciktirecek bir konu yok. Ama son dönemde keyfi tutukluluk ve ardından tutukluluğun iddianame geciktirilerek uzatılması klasik yöntem haline geldi" dedi.

Bugün Burak Saldıroğlu'nun ailesiyle beraber olduklarını belirten avukat Ali Refik Varol, "Tutukluluk incelemesi haberini aldığımızda hepimiz umutlandık. Bu yanlıştan dönüleceğini, Burak'ın özgürlüğüne kavuşacağını ve bayramı hep birlikte, hak ettiği şekilde kutlayacağımızı düşündük. Ancak ne yazık ki, sulh ceza hakimliği tutukluluğun devamına karar verdi. Bu kararla birlikte Burak Saldıroğlu, bu bayramı da ailesinden, sevdiklerinden ayrı geçirecek. Annesi, aile ve arkadaşları olarak bayram neşemiz kedere döndü. Ama biliyoruz ki ayrı kaldığımız her an, bağlarımızı daha da güçlendirecek, dayanışmamız çözülmeyecek güçlenecek" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Avukat Burak Saldıroğlu, 10 Mayıs'ta "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Saldıroğlu, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ile "ifade özgürlüğü"nün ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) tedbir talepli bireysel başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanlığı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, avukat Burak Saldıroğlu'nun tahliye olması halinde ivedi olarak bilgi verilmesine, yargılama sonucunda kararın kesinleşmesi halindeyse karar ve kesinleşme şerhinin iletilmesine ilişkin yazı göndermişti.