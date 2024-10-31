Cumhurbaşkanına Hakaretten 11 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Cumhurbaşkanına Hakaretten 11 Ay Hapis Cezası

Dilruba Kayserilioğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

31.10.2024 18:47
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İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

İzmir 62. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Dilruba Kayserilioğlu ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Kayserilioğlu, suçsuz olduğunu savundu.

Daha sonra açıklanan kararda, sanık Kayserilioğlu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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İzmir'de, Dilruba Kayserilioğlu, sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" iddiasıyla 12 Ağustos'ta gözaltına alınıp tutuklanmış, 29 Ağustos'ta tahliye edilmiş, hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Yargılama sonunda hakim, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraatine karar vermiş, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede ise sanığın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanına Hakaretten 11 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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