Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç görevden alındı, yerine Burkay Şimşek atandı. Sağlık Bakanlığında açık bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına ise Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan atandı.