Cumhurbaşkanlığı Atamaları Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANLIĞI atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, yönetim kurulu üyeliklerine ise Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ve Doç. Dr. Oğuz Güner atandı.