Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemiz kesintisiz devam edecektir.

23.10.2024 21:47
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemiz kesintisiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Altun, yazılı açıklamasında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Alçak saldırı sonrası gerekli tahkikat ve çalışmaların ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Sosyal medya platformlarının, terör propagandasına zemin hazırlayan içeriklere kesinlikle izin vermemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu platformların, toplumun huzurunu ve güvenliğini korumak adına daha sorumlu bir yaklaşım sergilemesi önemlidir. Aynı şekilde, medyanın da terörle ilgili haberlerini dikkatli bir şekilde yaparak toplumun doğru bilgilendirilmesini sağlaması ve terör propagandasına karşı duyarlı olması gerekmektedir. Bu sorumluluk bilinci, terörün yayılmasını engellemede kritik bir rol oynayacaktır. Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz. Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemiz kesintisiz devam edecektir."

Kaynak: AA

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