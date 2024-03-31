Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Seçim Dezenformasyonuna Karşı Etkin Çalışma Yürüttüklerini Belirtti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, seçim süreci öncesinde vatandaşların kararlarını etkilemeyi, seçim güvenliğine gölge düşürmeyi, kamuoyunu yanlış yönlendirerek oyların geçersiz sayılmasını hedefleyen dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek için etkin bir çalışma yürüttüklerini belirtti.
Altun, sosyal medya hesabından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Milletin yerel seçimler için sandık başına gittiğini hatırlatan Altun, "Tarih boyunca katılım oranının oldukça yüksek seyrettiği ülkemizde seçimler, adeta bir demokrasi bayramı havasında geçmiştir. Halkımızın yoğun teveccüh gösterdiği bu seçimlerin her biri ayrı öneme sahip olmuş; ülkemiz ve milletimiz için yeni imkan ve fırsatlara kapı aralamıştır." değerlendirmesini yaptı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yurt içi kamuoyunda olduğu gibi uluslararası kamuoyunda da yoğun bir ilgiyle takip edildiğine işaret eden Altun, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak seçimlerin sıhhatli bir iletişim ve enformasyon ortamında geçmesi için yoğun gayret içindeyiz. Zira son yıllarda dünya çapındaki tecrübeler göstermiştir ki seçimler dezenformasyon faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı süreçlerin başında gelmektedir." ifadelerini kullandı.
"Gerekli tüm tedbirler alınmıştır"
Altun, paylaşımında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak içeriden ve dışarıdan yürütülen; seçim süreci öncesinde vatandaşlarımızın kararlarını etkilemeyi, seçim güvenliğine gölge düşürmeyi hatta kamuoyunu yanlış yönlendirerek oyların geçersiz sayılmasını hedefleyen dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek için etkin bir çalışma yürütüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dezenformasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 31 Mart seçimleri için de gerekli bütün hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Katılım oranlarıyla adeta bir demokrasi şöleni olan seçimlerimizin işleyişine ve güvenirliğine gölge düşürülmemesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Unutmayalım ki seçimlerde millet iradesinin tecellisi ancak sıhhatli enformasyon faaliyetliyle mümkündür. Bu sıhhatli iklimi bozacak her teşebbüs anında tespit edilecek ve hakikat tüm yönleriyle milletimizin dikkatine sunulacaktır."
İletişim Başkanlığı olarak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni takip etmek isteyen ulusal ile uluslararası basın mensuplarına yönelik Ankara ve İstanbul'da "Basın Merkezi" kurduklarını da aktaran Altun, "Basın merkezleri ile ulusal ve uluslararası basın mensuplarının seçime ilişkin gelişmeleri sağlıklı ve hızlı bir şekilde takip etmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Seçim Dezenformasyonuna Karşı Etkin Çalışma Yürüttüklerini Belirtti - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda, komşusu Bayram Şimşek'i öldüren katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucu meydana geldi.
Zonguldak'ta saat 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan oy sayımı devam ediyor. Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde seçimin tamamlanmasıyla birlikte 1175 nolu sandık açılarak önce zarfların sayımı gerçekleştirildi. Ardından oy sayımına geçildi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceklerini ve daha sonra yayın yasaklarının kaldırılacağı saat hakkında karar vereceklerini açıkladı. YSK, saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarının kaldırıldığı saati ilan etmeden seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmama ricasında bulundu.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 17.00 itibari ile sandıklar kapanırken oy sayımı başladı. Kozan'da 99 bin 088 seçmen bugün yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. İlçede Kozan Belediye Başkanlığı için 16 aday yarıştı.
Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin play-off 5. hafta maçları tamamlandı. Bornova Hitabspor, Horozkentspor ile 0-0 berabere kalarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ünye Gücü Futbol Kulübü ise Çatalca Belediyespor'u 1-0 yenerek ikinci sırada yer aldı. Giresun Sanayispor ise Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Kadınlar 1. Lig'in play-off 6. ve son hafta maçları ise 7 Nisan Pazar günü yapılacak. Konya İdmanyurdu ise play-out maçları sonucunda 1. Lig'e veda etti.
Manisa'da saat 17.00 itibariyle mahalli idareler seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklarda oy sayımına başlandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının duyurulmaya başlanması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. İl başkanlığı binası önünde platform kuruldu ve güvenlik önlemleri alındı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarını buradan takip edecek.
Kilis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı devam ediyor. Kilis'te 95 bin 878 seçmenin 415 sandıkta oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?