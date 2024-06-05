Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Çevre Haftası'nı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı

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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Çevre Haftası'nı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek nesiller için sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin öncelikli sorumluluğudur. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan, bir küresel çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi'yle de ortak evimiz dünyamıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Altun, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının unutulmaması gerektiğini ve bunu sağlamanın herkesin görevi olduğunu belirterek, Türkiye Çevre Haftası'nı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladığını ifade etti.