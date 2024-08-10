Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. yılını kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. yılını kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinin 10'uncu yılını tebrik etti.

10.08.2024 22:48
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinin 10'uncu yılını tebrik etti.

Kabine üyeleri, sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'teki seçimle başladığı cumhurbaşkanlığı görevine ilişkin paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan 10 yıl önce milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu anımsattı.

Ömrünü ülkesine ve milletine adayan Erdoğan'ın kısa sürede asırlık işler yaparak milletin refahı için sayısız eserlere imza attığını belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Vesayetçilere asla müsaade etmedi, her alanda 'eski Türkiye'nin izlerini birer birer silerek ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturdu. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek haksızlıklara karşı durdu. Başta Filistin olmak üzere tüm mazlumların sesi ve umudu oldu. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, inandığımız yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Dünyada adaleti, barışı, insan haklarını savunmayı sürdüreceğiz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin iradesi ve oylarıyla ülkemizin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu. Millet sevdasıyla, büyük bir hizmet aşkıyla yoluna devam eden Sayın Cumhurbaşkanımız, ilk gün olduğu gibi bugün de milletimizle omuz omuza yürürken; mazlumlara umut olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bundan 10 yıl önce aziz milletimizin bizzat kendi iradesiyle seçtiği ilk cumhurbaşkanı oldu. Geçen 10 yılda demokrasimizi güçlendiren, milli iradeyi tam manasıyla hakim kılan sayısız reforma ve yeniliğe imza attık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz. Millete Hizmet yolunda nice yıllara." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. yılını kutladı - Son Dakika

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