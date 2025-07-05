Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden şehit orman işçisi Şahin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında "Ödemiş ilçesindeki orman yangınını söndürmek için mücadele verirken yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçimiz Ragıp Şahin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun. Rabbim, Yeşil Vatanımızı korumak için özveriyle çalışan tüm ormanın kahramanlarını korusun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Orman işçimiz Ragıp Şahin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve orman teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun. Rabbim, Yeşil Vatanımıza zarar gelmemesi için fedakarca mücadele eden tüm çalışanlarımızı korusun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, "Ödemiş yangınında bir şehidimiz daha var. Ödemiş'te meydana gelen yangını söndürmek için mücadele verirken yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden orman işçimiz Ragıp Şahin şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet; acılı ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." şeklinde açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise mesajında, orman işçisi Ragıp Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır, millete başsağlığı diledi.