Cumhurbaşkanlığı Korosu 47. Yılını Kutlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Korosu 47. Yılını Kutlayacak

Cumhurbaşkanlığı Korosu 47. Yılını Kutlayacak

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 1 Şubat'ta AKM'de 47. yılını konserle kutlayacak.

28.01.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bünyesindeki 47. yılını 1 Şubat'ta gerçekleştireceği konserle kutlayacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, 1975 yılında kurulan ve İstanbul'daki ilk konserlerinin mekanı olarak Galata Mevlevihanesi'ni kullanan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, kuruluşundan üç yıl sonra 1978'de konserlerini AKM'de vermeye başladı.

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek konserde koro, Nevzat Atlığ'ın yönetiminde AKM'de gerçekleştirilen ilk konserin repertuvarıyla müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Konserde solist olarak Aybige Demir Okan, Aynur Ezgi Yüksel ve Merve Kıvılcımer, 1978 tarihli konserin solisti Ayla Büyükataman'ın seslendirdiği eserlerle sahne alacaklar.

Şef Mehmet Güntekin'in yöneteceği konserde, Zeki Mehmed Ağa, Dellalzade, Zekai Dede, Şakir Ağa, Arif Mehmed Ağa, Dilhayat Kalfa ve Tanburi Ali Efendi'nin eserlerinin yanı sıra Karcığar köçekçe takımı icra edilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, AKM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Korosu 47. Yılını Kutlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:37 Gözaltına alınan Barış Pehlivan: Bilirkişiyle yapılan görüşmenin kaydını ben almadım Gözaltına alınan Barış Pehlivan: Bilirkişiyle yapılan görüşmenin kaydını ben almadım
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:11:25. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Korosu 47. Yılını Kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.