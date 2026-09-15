Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde Yılmaz, Kuveyt Büyükelçisi Al-Shabo\'yu ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Mohammad Marzouq Salman Al-Shabo'yu kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabule ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, bölgesel güvenlik meselelerinin yanı sıra, Türkiye-Kuveyt ikili ilişkilerini, ekonomik ve ticari işbirliğimizi, savunma ve enerji alanlarındaki ortaklıklarımızı ele aldık. Kuveyt ile köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Büyükelçiye nazik ziyaretleri ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine sunduğu kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum."