Cumhurbaşkanlığı'ndan, Öcalan'ın Çağrısına İlişkin İlk Açıklama Mehmet Uçum'dan Geldi: "Çağrıya Uymayanlar Çıkarsa Sonuçlarına Katlanacaktır" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı'ndan, Öcalan'ın Çağrısına İlişkin İlk Açıklama Mehmet Uçum'dan Geldi: "Çağrıya Uymayanlar Çıkarsa Sonuçlarına Katlanacaktır"

Cumhurbaşkanlığı\'ndan, Öcalan\'ın Çağrısına İlişkin İlk Açıklama Mehmet Uçum\'dan Geldi: "Çağrıya Uymayanlar Çıkarsa Sonuçlarına Katlanacaktır"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıya ilişkin, "Bu çağrıya ne seviyede uyulup uyulmayacağı artık pratik bir sorundur, uymayanlar çıkarsa da sonuçlarına katlanacaktır." dedi.

27.02.2025 22:59
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıya ilişkin, "Bu çağrıya ne seviyede uyulup uyulmayacağı artık pratik bir sorundur, uymayanlar çıkarsa da sonuçlarına katlanacaktır." dedi.

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısını yaptı. Bu çağrı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Uçum X hesabından yaptığı açıklamada Öcalan'ın açıklamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizdiği çerçeveye ve içeriğe uygun olduğunu vurguladı.

Uçum'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Açıklamada özü itibariyle; kimlik sorunu kalmadı, inkar bitti, iki ulus yok, iki resmi dil yok, iki vatandaşlık yok, özerklik talebi yok, federasyon talebi yok, denildi. Üniter Devlete sahip çıkıldı. Türkiye'de inkar ve redde dayalı ifade edilen iç Kürt sorunu çözülmüştür, konu demokrasidir, devletle ve toplumla bütünleşmektir, demokrasiyi geliştirmektir, vurgusu yapıldı. Tüm grupların silahları bırakması ve terör örgütünün kendini feshetmesi kesin bir dille ifade edildi. Bunun anlamı terör yoluyla Türkiye'ye dayatılan, Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan ve bir emperyalist proje olan dış Kürt sorunun da bitme yoluna girmesidir, terör tamamen tasfiye edilince bu da bitecektir ve bunun ilanı yapıldı.

"Pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız çağrı olacak denmişti ve aynen öyle oldu"

Bu çağrıya ne seviyede uyulup uyulmayacağı artık pratik bir sorundur, uymayanlar çıkarsa da sonuçlarına katlanacaktır. Bu çağrı yapılmadan önce çağrıyı ve yeni dönemi çeşitli yöntemlerle sabote etmeye ve zehirlemeye çalışanların, ne kadar büyük bir provokasyon içinde olduğu da görüldü. Başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız çağrı olacak denmişti ve aynen öyle oldu.

"Kimsenin kenara çekilmek, uzakta kalmak, karşıda durmak için bahanesi kalmadı"

Türkiye için artık yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra demokrasiyi daha da geliştirmek ve güçlendirmek herkesin talebi ve sorumluluğu olduğu gibi Türkiye'nin bağımsızlığını, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini korumak da herkesin ödevidir. Kimsenin kenara çekilmek, uzakta kalmak, karşıda durmak için bahanesi kalmadı. Hep birlikte Türkiyeyiz, bunu artık her mecrada her alanda 86 milyonluk bir güç olarak göstermeliyiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı'ndan, Öcalan'ın Çağrısına İlişkin İlk Açıklama Mehmet Uçum'dan Geldi: 'Çağrıya Uymayanlar Çıkarsa Sonuçlarına Katlanacaktır' - Son Dakika

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