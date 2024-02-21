Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçak KAAN\'ın ilk uçuşunu kutladı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşuna ilişkin, "Sadece 5'inci nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden ülkemize kazandıracağız. Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır." dedi.

Görgün, KAAN'ın ilk uçuşunu yapması dolayısıyla sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisinde ülkeye çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmenin tarihe kazındığını vurguladı. Görgün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun. Sadece 5'inci nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden ülkemize kazandıracağız. Başta TUSAŞ mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği olan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ederiz. Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır. KAAN başta olmak üzere tüm milli çelik kanatlarımızı güçlendirmeye, semalarımızın tam bağımsız teknolojilerini milletimizin ve dostlarımızın güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz. Ülkemize hayırlı olsun."