Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Tom Crabbe Üst Üste İkinci Zaferini Kazandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Tom Crabbe Üst Üste İkinci Zaferini Kazandı

27.04.2026 19:29
152.8 kilometrelik Aydın-Marmaris etabını Team Flanders-Baloise'den Tom Crabbe 3 saat 35 dakika 33 saniyede kazanarak üst üste ikinci etap galibiyetini elde etti.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Aydın- Marmaris etabını Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe 3.35.33 ile kazandı. Böylece Crabbe üst üste ikinci zaferini elde etti. İlk etabı da kazanan Crabbe, 2007'den beri turun en genç etap galibi olmuştu.

Yarın genel klasmanı etkileyecek kraliçe etabı olan 133.7 kilometrelik Marmaris-Kıran tırmanışı koşulacak. Turkuaz mayoyu Crabbe giyecek. Marmaris finişinde ikinci Sente Sentjens, üçüncü Cesar Macas oldu. TUR'da ilk kez Aydın'dan start verildi.

Çeşme-Selçuk etabında dördüncü olan Ramazan Yılmaz, Türk takımları arasında moral kaynağı oldu. 21 yaşındaki Ramazan, 2018'de Ahmet Örken'in 5. olmasından bu yana en iyi sonucu aldı. 157 bisikletçi yarış tarihinde ilk kez Aydın'dan start aldı.

Kaçış grubundaki Kaan Özkalbim beyaz mayo hedefiyle puan topladı. Tom Crabbe, 'Bu zaferin keyfini çıkaracağım' dedi. Gözler kraliçe etapta olacak.

