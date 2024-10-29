Cumhuriyet Bayramı Engelsiz Kafe\'de Coşkuyla Kutlandı

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engelsiz Kafe'nin özel çocuklarının gerçekleştirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Uysal, "Cumhuriyet ihtiyacı olana el uzatmaktır. Çünkü Cumhuriyet dayanışmadır. Birliktir, beraberliktir" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla engelli bireylere ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe'sinin özel çocukları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Başkan Uysal'ın, eşi Ümran Uysal ile katıldığı etkinlikte, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Muratpaşa Kadın Kolları Başkanı Nurşen Bildirici, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, özel çocukların aileleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kutlamalarda özel çocuklar tarafından kağnıyla cepheye mermi taşıyan Şerife Bacı temsil edildi. Çanakkale Savaşı'nda 215 kilogramlık mermiyi tek başına yüklenip vatanı savunan Seyit Onbaşı ve askerler canlandırıldı. 1933 yılında Yunan işgaline 'dur' diyen Uşak halkının yüzündeki gururu simgeleyen 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' pankartlı sahne de resmedildi. Canlandırılan fotoğraf karesine, Başkan Uysal ve İlçe Başkanı Kıran da dahil oldu.

"Çünkü cumhuriyet ihtiyacı olana el uzatmaktır"

Konuşmasını yapmadan önce Başkan Uysal'a Çanakkale Cephesi'nde orduların içtiği üzüm hoşafı ikram edildi. 101 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet ruhuyla geleceği yeniden inşa etmenin tam zamanı olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Bütün vatandaşların eşit hakka ve hukuka sahip olabilmesidir. Çünkü cumhuriyet ihtiyacı olana el uzatmaktır. Çünkü cumhuriyet dayanışmadır. Birliktir, beraberliktir. Bir millet çatısı altında buluşup kendimizi ve gelecek nesillerimizi yüceltmektir. Cumhuriyet bütün dünyayla rekabet etmek, bütün dünyadan daha müreffeh, daha kalkınmış bir toplum, bir ülke olabilmektir. Bu yolda mücadele eden sizlerin, bu yolda emek veren bütün vatandaşlarımızın, bütün Türkiye'mizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Nice 100 yıllara, nice 101 yıllara. Cumhuriyet için çalışmaya, çocuklarımız için çalışmaya, aydınlık geleceğimiz için çalışmaya, birlik beraberlik içinde devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun."