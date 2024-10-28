Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Sandıklı\'da

Sandıklı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.
Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Törende, Kaymakam Önder Çengel, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen İsa Anbarkaya ve Belediye Başkanı Adnan Öztaş çelenk sundu.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
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