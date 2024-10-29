Cumhuriyet Bayramı Anıtkabir\'de Kutlandı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet'in 101'inci yılı Türkiye'de, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşü ile başladı. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, yüksek yargı organlarının temsilcileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TSK komuta kademesi, siyasi partilerin yöneticileri ve temsilcileri ile bürokratlar katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanında, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel'in arkasında; İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise en arka sırada yürüdü. Törene, DEM Partililer katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir'deki törende 81 ili temsilen 81 lise öğrencisi, ziyaretçilerin etrafında Türk bayrağı taşıdı.